Sete Di Vita di Piero Pelù è l’inedito che ascolteremo nella colonna sonora de I Cassamortari, film di Claudio Amendola in uscita su Amazon Prime Video il 24 marzo 2022.

Sete Di Vita di Piero Pelù

Sete Di Vita di Piero Pelù ci fa capire che il rocker fiorentino si cala nei panni di se stesso. Ne I Cassamortari, infatti, il frontman dei Litfiba interpreta una rockstar, e nel testo dell’inedito troviamo tutti gli argomenti di cui il cantautore si è sempre fatto portavoce. Il titolo potrebbe ingannare, perché ciò che Pelù propone non è un brano motivazionale.

Pelù, in realtà, attacca duramente gli affabulatori che promettono di vendere sogni ma lo fanno con il linguaggio dell’odio e del populismo. “Una stron*ata detta bene dentro i social paga ogni nostro vizietto”, canta Piero in questo brano in cui il rock si palesa secondo i canoni scelti nelle ultime produzioni della sua carriera solista e degli ultimi album dei Litfiba.

Nella sua collaborazione con l’attore e regista Claudio Amendola, infatti, Piero Pelù è parte attiva sia all’interno del cast che nella colonna sonora.

Piero Pelù attore

Piero Pelù recita ne I Cassamortari nel ruolo Gabriele Arcangelo, rockstar decadente che durante una campagna di sensibilizzazione contro le droghe muore di overdose. La sua morte aiuterà a risollevare le sorti dell’impresa funebre della famiglia Pasti, che perde il privilegio nel mercato dopo la morte del capofamiglia Giuseppe (Edoardo Leo).

Nella morte di Arcangelo i Pasti trovano l’occasione per risollevare le sorti dell’azienda e per questo si decide di organizzare un funerale che renda omaggio alla rockstar. Per Piero Pelù è la prima volta come attore, ma sarà perfetto nel ruolo della rockstar. Di seguito il testo di Sete Di Vita di Piero Pelù, il primo inedito dopo l’album Gigante (2020).

Testo