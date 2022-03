In seguito alla ricezione di un paio di certificazioni, compresa una da FCC, il nuovo smartphone POCO F4 5G di Xiaomi ha finalmente raggiunto Geekbench. Stando alle recenti voci, il prodotto sarà un Redmi K40S ribattezzato, che è stato lanciato in Cina qualche giorno fa. Questo perché il nuovo flagship è dotato di un SoC Snapdragon 870 e l’azienda pare che abbia iniziato a produrre il nuovo device di punta anche nei mercati d’Europa. A tal proposito, maggiori dettagli sono stati rivelati dal leaker Mukul Sharma, secondo cui il debutto di POCO F4 è ormai prossimo sia nei mercati europei che asiatici. Vediamo insieme qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche.

POCO F4 5G possiede, dunque, un processore Snapdragon 870 di Qualcomm insieme a 8GB di memoria RAM e al sistema operativo Android 12 basato sulla MIUI 13. Il nuovo flagship del produttore cinese è stato riconosciuto in Rete grazie al numero di modello ‘22021211RG’ e su Geekbench5, facendo registrare 1028 punti single-core e 3391 punti multi-core. Il prossimo smartphone di punta di Xiaomi pare disponga di una batteria di 4400mAh con ricarica rapida cablata a 67W. Inoltre, il device dovrebbe sfoggiare un display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul retro il telefono probabilmente mostrare un comparto fotografico con tripla fotocamera così caratterizzata: un sensore principale da 50MP, una camera ultra-wide da 13MP e un telemacro da 5MP. Davanti, invece, dovrebbe essere montata una fotocamera da 32MP.

Tuttavia, le novità non terminano qui: infatti, in aggiunta al modello standard, POCO dovrebbe lanciare anche un’ulteriore versione chiamata F4 GT. La differenza principale riguarderebbe il processore: il primo device dovrebbe montare al suo interno un SoC Dimensity 9000 di MediaTek, mentre la possibile nuova variante potrebbe avere a bordo uno Snapdragon 8 Gen 1.

