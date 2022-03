Per Fedez, quella di oggi, è una giornata molto importante. A comunicarlo è lo stesso artista via social, tornando a pubblicare una Story dopo l’annuncio della malattia.

Tanti i messaggi che hanno raggiunto Fedez dal mondo spettacolo e non solo. Amici, conoscenti e non, colleghi e sostenitori, tantissimi sono coloro che gli hanno riservato un pensiero in questo difficile momento.

“Domani per me sarà una giornata importante“, le parole di Fedez sui social qualche ora fa. Si riferiva alla giornata di oggi, martedì 22 marzo 2022. Nessun dettaglio aggiuntivo è dato sapere al momento. Del resto, lo stesso rapper aveva anticipato che avrebbe raccontato tutto, ma solo a tempo debito.

Adesso ha bisogno di un po’ di tempo, tempo da trascorrere al calore della sua meravigliosa famiglia e tempo da dedicare agli accertamenti che faranno seguito alle prime cure mediche.

Nel suo post sui social, anche i ringraziamenti a chi gli è stato accanto in questi giorni complicati. Ringrazia tutti coloro che gli hanno trasmesso forza e positività.

“Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”, scrive Fedez. Stavolta non si mostra in video ma affida le sue parole ad una storia scritta.

L’artista rivolge poi un pensiero ai figli Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersi conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.