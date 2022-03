Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022 ha già conquistato tutti, o quasi. L’attore simbolo degli anni zero ieri sera ha fatto il suo debutto nella nuova edizione del reality di Canale5 finendo subito in tendenza su Twitter. Anche questa mattina non si parla che di lui e non per le sue performance in Honduras ma per quello che ha simboleggiato in passato.

Con molto stupore di tutti, si è capito subito che la generazione successiva non conosce e non ha visto i film con Nicolas Vaporidis e in molti non lo riconoscono come vip in questa Isola dei Famosi 2022. Come se non bastasse l’attore si è trovato subito a rischio eliminazione ma per fortuna grazie ai suoi fan è riuscito ad andare avanti.

Davanti a lui però c’è un possibile scoglio che porta il nome di Jeremias Rodriguez. L’argentino e il padre sono all’Isola dei Famosi 2022 come concorrenti in coppia e proprio lui ha voluto nominare l’attore reo di essere entrato in Palapa e di non averlo salutato. In molti sono convinti che tra i due ci possa essere la giusta battaglia tra i naufraghi ma rimane da capire cosa succederà nella prossima puntata dopo una settimana insieme passata sull’Isola.

Nonostante tutto, la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è filata via liscia lasciando in nomination e al televoto le tre coppie più interessanti ovvero quella formata da Carmen di Pietro e suo figlio Alessandra, quella di Antonio Zequila e Floriana Secondi e quella formata da Ilona Staller e Marco. Siamo sicuri che le tre coppie siano davvero a rischio eliminazione oppure sono pronte a creare una parte di Isola tutta nuova dando vita a due fazioni nel programma?