Ci sono alcune informazioni da prendere in esame questa mattina per tutti coloro che intendono essere sempre al passo coi tempi sul fronte degli aggiornamenti software, soprattutto se in possesso di un Samsung Galaxy. Dopo le informazioni condivise nella giornata di ieri, in merito ad alcune funzioni di One UI 4.0 che potrebbero non arrivare a tutti i device compatibili con il pacchetto software, abbiamo altri concetti che vanno esaminati con grande attenzione. Proviamo ad analizzare meglio questa storia.

Come aumentare la sicurezza dei Samsung Galaxy con aggiornamenti extra qui in Italia

Quali sono gli step da seguire per assicurare un aumento della sicurezza dei Samsung Galaxy con aggiornamenti extra? Non tutti sanno sia possibile installare separatamente gli aggiornamenti di sistema di Google Play sul proprio smartphone o tablet Galaxy. Si tratta a conti fatti di upgrade che vengono rilasciati direttamente da Google e puoi installarli indipendentemente dagli aggiornamenti del sistema operativo Android e dagli aggiornamenti di sicurezza di Samsung.

Quali sono gli step da seguire per portare a termine l’installazione di questi upgrade aggiuntivi pensati per i Samsung Galaxy? In primo luogo, è necessario aprire l’app Impostazioni sul proprio smartphone o tablet Galaxy. Quindi, bi sogna selezionare la voce Biometria e sicurezza. A questo punto, non resta altro da fare che andare sulla voce “aggiornamento del sistema di Google Play“.

Il dispositivo giunti fin qui avrà il compito di controllare l’ultimo aggiornamento e lo installerà. Se è presente un nuovo upgrade, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo una volta installato l’aggiornamento. Dunque, seguite questi step per assicurare passi in avanti ai vostri Samsung Galaxy sul fronte software. Spesso, infatti, questi rilasci riescono a migliorare l’utilizzo quotidiano dei device, in misura maggiore rispetto a quanto si pensi.

Continua a leggere su optimagazine.com