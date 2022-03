Come ben sappiamo, il portiere del Napoli, Alex Meret, attualmente non è a disposizione della squadra a causa di un infortunio alla schiena, subito nel corso di un allenamento, riportando la frattura della seconda vertebra lombare. Prosegue il recupero dell’estremo difensore e, stando alle ultime notizie riportate dall’edizione di oggi, martedì 22 marzo, del ‘Corriere del Mezzogiorno’, sono stati rivelati i tempi di recupero. Si può leggere, infatti, che il numero 1 azzurro sta recuperando dalla frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare e che dovrebbe tornare a disposizione dei convocati di mister Luciano Spalletti il prossimo 3 aprile contro l’Atalanta, sicuramente una buona notizia in vista delle ultime otto giornate di campionato.

Meret, inoltre, per quanto riguarda gli interessi di calciomercato, è giunto sulla lista del Torino. Il futuro dell’ex Udinese, infatti, resta ancora in bilico: in vista della prossima stagione, le gerarchie restano ancora da stabilire, dunque una possibile decisione sul prolungamento con il club partenopeo arriverà solo se il ballottaggio con David Ospina avrà fine. Ad oggi, il portiere titolare resta il colombiano, ma sappiamo anche bene che il contratto dell’estremo difensore con il numero 25 sulla casacca è ormai in scadenza. Questo sarebbe il principale motivo per cui il Torino si sarebbe fiondato sul 25enne di Udine.

Il cartellino del portiere friulano ha un costo elevato e questo potrebbe complicare un po’ la trattativa, che non sarà per nulla facile. Dal canto suo, il Napoli dovrà prendere una decisione, ovvero: continuare a puntare su Ospina oppure affidarsi completamente al giovane Meret. Se il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovesse decidere di proseguire con il colombiano, il portiere della Nazionale italiana chiederà senza ombra di dubbio la cessione ed, a quel punto, il Torino potrebbe provarci seriamente.

