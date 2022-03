Lulù Selassiè a La Pupa e il Secchione Show per un giorno. Dopo il successo ottenuto nella lunga maratona del Grande Fratello Vip 2022, la fatina si prepara a sbarcare alla corte di Barbara d’Urso come ospite speciale di questa seconda puntata del programma di Italia1 in versione ‘Pupa per un giorno’. Quale sarà il suo ruolo?

Le anticipazioni della seconda puntata di oggi, 22 marzo, de La Pupa e il Secchione Show rivelano poco a riguardo. In particolare, in questi primi sette giorni, Pupe e Secchioni hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare il loro percorso insieme nella villa ma non sono già mancati i primi contrasti così come le prime emozioni.

A correre in soccorso dei fan ci ha pensato il daytime in onda su Italia1 per un totale di cinque minuti al pomeriggio. La cosa strana, però, è che le immagini non sono poi disponibili su Mediaset Play e così chi vuole rivederle o vuole saperne di più deve per forza seguire Pomeriggio5, il programma condotto sempre dalla d’Urso. Tutto è stato pensato appositamente per spinger il pubblico su Canale5 o davvero Mediaset vuole boicottare un programma diventato trash e ben distante da quello che eravamo abituati a vedere?

Le prove di cultura con Barbara d’Urso non finiscono mai! 😏📚#LaPupaeilSecchioneShow torna domani in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata a dir poco… FOTONICA! ✨ pic.twitter.com/oRHwGJR2Qd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 21, 2022

Forse non avremo mai una risposta a questa domanda ma quello che è certo è che questa sera Gianmarco Onestini farà il suo ingresso in studio come nuovo secchione, chi farà coppia con lui? Guenda Goria è pronta per un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez, come finirà?

Non mancheranno poi le classiche prove del programma a cominciare dallo Zucca Quiz e finendo al Bagno di Cultura che metteranno insieme la classifica e a rischio eliminazione la coppia che arriverà ultima. Chi sarà eliminato? In questo frangente sarà proprio Lulù a pesare tantissimo a favore o a discapito delle coppie.