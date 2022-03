Il prequel di Supernatural prende forma e regala a John e Mary Winchester due nuovi volti. Chi pensava di rivedere subito Jeffrey Dean Morgan in azione si sbagliava e di grosso perché in The Winchesters si andrà ancora di più indietro nel tempo visto che toccherà a Drake Rodger prestare il volto al padre di Sam e Dean.

Secondo quanto ha annunciato The CW qualche ora fa sembra che toccherà all’attore di The in Between a prestare il volto al capofamiglia dei Winchesters mentre al suo fianco prenderà posto Meg Donnelly nei panni di Mary. Nel primo caso conosceremo la ‘giovane’ età di John ancora prima di diventare un cacciatore vedovo e sofferente: “Recentemente tornato dal Vietnam, John Winchester, disinteressato e dalla mente lucida, trova una nuova missione a casa ripercorrendo le tracce del passato di suo padre che lo portano a un’organizzazione segreta e a una guerra completamente nuova nei panni di cacciatore”.

Dall’altro lato, invece, c’è la diciannovenne Mary “che ha combattuto le forze dell’oscurità sin da quando era bambina. Dopo aver perso qualcuno a lei vicino, la cacciatrice si prepara a lasciare l’azienda di famiglia fino a quando il padre non scompare e sulla sua strada arriva John Winchester e questo la porta a guidare una nuova squadra”.

Non è la prima volta che vediamo John e Mary visto che proprio in Supernatural sono stati Matt Cohen e Amy Gumenick ad interpretarli nella versione giovani adulti, mentre Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith hanno interpretato la coppia da adulti.

Il prequel di Supernatural racconterà, dalla prospettiva di Dean Winchester (Jensen Ackles), la ” storia d’amore epica e non raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero”. Il pilot sarà diretto da Glen Winter mentre Robbie Thompson di Supernatural scriverà e produrrà esecutivamente la serie insieme a Jensen Ackles e sua moglie Danneel.