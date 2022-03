Il chitarrista dei Greta Van Fleet lascia l’ospedale, ma per il momento non può tornare sul palco. I medici gli hanno consigliato il riposo per evitare che gli effetti della malattia compaiano di nuovo e soprattutto per accelerare il processo di guarigione.

Jake Kiszka e la polmonite

La band si trovava negli Stati Uniti per il tour Dreams In Gold dopo il successo del secondo album The Battle At The Garden’s Gate. Dopo le prime date, però, i fratelli Josh Kiszka (voce) e Jake (chitarra), nello specifico tra le date di Flint e Ypsilanti, hanno accusato un malessere. Josh si è rimesso in fretta, ma per Jake sono sorte complicazioni che hanno portato al ricovero in ospedale.

La band aveva diffuso la notizia con un comunicato:

“Quello che è iniziato martedì come una lieve tosse è progredito rapidamente durante la notte e ieri è stato necessario ricoverarlo. Le ultime 24 ore sono state difficili poiché i medici non erano sicuri di quella che fosse esattamente la malattia. Fortunatamente, dopo un’ulteriore valutazione, sono fiduciosi nella diagnosi di polmonite ed è stato messo a punto un programma di trattamento”.

Tra i fan, infatti, veniva condivisa la preoccupazione di un’infezione da Covid-19, ma tale possibilità è stata smentita. Jake Kiszka accusava una polmonite. In due giorni il peggio è passato, e Jake Kiszka è tornato a casa.

Il chitarrista dei Greta Van Fleet lascia l’ospedale

Ora che il chitarrista dei Greta Van Fleet lascia l’ospedale, tuttavia, la band è costretta a rimodulare il tour per il periodo tra il 22 marzo e il 2 aprile 2022. In una nota pubblicata sui social, infatti, i Greta Van Fleet scrivono che Jake Kiszka soffre ancora i sintomi della polmonite e dal momento che si tratta delle prime date del tour, il chitarrista ha bisogno di riprendersi completamente. La band, inoltre, comunica di essere già al lavoro per la riprogrammazione delle date che salteranno.

Per le date italiane nessun problema: i Greta Van Fleet suoneranno agli I-Days di Milano il 9 giugno 2022 e a Firenze Rocks il 19 giugno. I concerti in Italia dovrebbero dunque essere al sicuro dal momento che per ora non sono arrivate comunicazioni né si registrano aggiornamenti sugli appuntamenti estivi nel Belpaese.