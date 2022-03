Ermal Meta annuncia il tour estivo 2022. Dove lo vedremo in concerto nei prossimi mesi? L’annuncio delle nuove date che terrà durante l’estate arriva direttamente via Instagram. Il cantante scrive: “Finalmente si ritorna”.

Comunica finalmente notizie ufficiali sui suoi prossimi appuntamenti, in attesa del tour che terrà il prossimo anno nei teatri della penisola. Ecco allora che arrivano date che lo riporteranno a ciò che ama di più: la musica dal vivo. Dopo anni di stop alle attività live, causato dal Covid-19, Ermal Meta è tra coloro che può festeggiare il ritorno sul palco.

“Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto”, le parole del cantante sui social nell’annunciare il nuovo calendario dei concerti.

Ermal Meta tour estivo 2022

Si parte il 6 luglio con un concerto a Genova, si prosegue il giorno 8 con uno spettacolo a Roma, Villa Ada. Il 13 luglio Ermal Meta è atteso a Brescia e il 15 a Villafranca di Verona, al Castello Scaligero. Il 16 luglio si esibirà ad Asti e il 21 a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival.

A seguire, è atteso Pian di Spilli – Monte Cucco (Perugia) il 30 luglio e poi il 31 a Porto Recanati (MC).Ad agosto, tre saranno gli appuntamenti in programma. Il giorno 8, Ermal Meta si esibirà a Gavorrano (GR), il 9 a Forte dei Marmi (LU) per un concerto a Villa Bertelli. L’ultimo degli appuntamenti noti alla data odierna è quello del 17 agosto a Zafferana Etnea (CT) presso l’Anfiteatro Falcone e Borsellino.