Stanno venendo a galla problemi TIM oggi 22 marzo, relativi a servizi specifici che dobbiamo prendere in esame per il pubblico italiano. Basti pensare a Zoom, Skype, ma anche a piattaforme gaming come quelle relative al mondo Xbox o PlayStation. Dunque, una situazione decisamente strana ed anomala quella che registriamo dalle 11 circa di questo martedì, se non altro perché la linea mobile e quella domestica sembra funzionare regolarmente all’apparenza nelle varie regioni italiane.

Occhio ai problemi TIM del 22 marzo con Zoom, Xbox ed altri servizi in Italia

Ecco perché non siamo al cospetto di problemi TIM relativi alla propria casella di posta elettronica, al contrario di quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane con Alice Mail. Come stanno le cose? Al momento non si hanno comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, ma considerando il fatto che le piattaforme citate in precedenza hanno come minimo comune denominatore le lamentele di utenti che si appoggiano alla rete del suddetto operatore, è altamente probabile che i tecnici si muovano in fretta.

Sarà importante capire come evolveranno le cose nei prossimi minuti, in attesa che ci siano eventuali feedback aziendali su questi problemi TIM a dir poco imprevisti. Al contempo, i commenti degli utenti che stanno vivendo un disagio da alcuni minuti a questa parte, sono sempre graditi per contestualizzare al meglio l’anomalia. Così facendo, infatti, capiremo come si stanno manifestando sul campo i disservizi di cui tanto si parla.

Come stanno andando le cose stamane? Riscontrate problemi TIM provando ad utilizzare servizi come Skype, Zoom, o piattaforme gaming come quelle che risultano disponibili in Italia per utenti PlayStation ed Xbox? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti in merito.

