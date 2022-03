Pochi giorni dopo aver implementato l’aggiornamento alla One UI 4.1 a bordo di diversi suoi dispositivi, il colosso di Seul ha deciso di riservare lo stesso destino al Samsung Galaxy S21 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico ha provveduto al rilascio dell’upgrade per il terminale in alcuni mercati europei ed asiatici. L’ultimo aggiornamento porta con sé anche la patch di sicurezza di marzo 2022. In Europa la versione Snapdragon del Samsung Galaxy S21 FE sta ricevendo il nuovo aggiornamento con la versione firmware G990BXXU1CVC3. In Thailandia la versione Exynos 2100 del Samsung Galaxy S21 FE sta iniziando a ricevere l’upgrade con la versione firmware G990EXXU1CVC5.

La patch di sicurezza di marzo 2022 risolve oltre 50 vulnerabilità di sicurezza. Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 4.1 con le patch di sicurezza di marzo 2022 a bordo del vostro Samsung Galaxy S21 FE seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (nel caso in cui non vi venga notificato nulla attendete qualche altro giorno prima di riprovare: vedrete che non ci vorrà troppo tempo prima che vi venga recapitato l’upgrade).

Se il pacchetto dovesse esservi notificato, ricordate di procedere solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (altrimenti fareste meglio a collegare il dispositivo alla rete elettrica per evitare che si spenga durante il procedimento). Un’altra cosa utile da fare è effettuare il backup dei propri dati (non che l’installazione li cancelli a prescindere, ma potrebbe nascere l’esigenza di un hard-reset, che cancellerebbe tutto quanto senza possibilità di recuperare alcunché in mancanza di una copia di backup). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

