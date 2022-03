negli ultimi 7 mesi delle reazioni WhatsApp abbiamo scoperto sempre di più, grazie ad una serie di anticipazioni avvistate sulle beta del servizio di messaggistica e opportunamente messe in risalto dal leaker WABetaInfo. Ora, sempre lo stesso informatore ci comunica che le tanto attese reaction sono a disposizione dei primi tester.

Le reazioni

Una selezione di utenti aderenti al programma beta di Android sul Play Store, dopo aver installato la versione siglata come 2.22.8.3 del servizio, ora possono iniziare ad inviare reazioni WhatsApp. L’immagine di apertura articolo fornisce dei dettagli sulla funzione che confermano quanto già noto da tempo. In pratica, selezionando un messaggio in chat, sarà possibile scegliere tra 6 tipologie di opzioni. Queste includono il pollice in sù, un cuore, la faccina che ride, quella stuppita, che piange e le mani giunte in preghiera. Una volta scelta la propria soluzione, questa apparirà direttamente associata al contenuto.

Il cambio di lingua

Le novità per il servizio di messaggistica non finiscono qui. Oltre alle reazioni WhatsApp, in queste ore, apprendiamo che gli sviluppatori stanno procedendo nella direzione di una nuova funzionalità. Questa prevede il cambio di lingua per il servizio di messaggistica. Andando nelle impostazioni, comparirà presto un’altra voce denominata appunto “lingua app”. Selezionandola, saranno riportati tutti gli idiomi finora supportati dal servizio. Scegliendone uno piuttosto che un altro sarà possibile ottenere magari assistenza adeguata durante la digitazione dei contenuti dalla tastiera. Non sono per ora noti altri benefit dell’ultima opzione ma siamo ancora in una fase di sviluppo che potrebbe regalarci sorprese.

Sia per le reazioni che per il cambio lingua in app non abbiamo una tempistica esatta di rilascio per gli utenti finali. Gli sviluppatori stanno lavorando ad un numero davvero sostanziale di novità e dunque i relativi aggiornamenti potrebbero tardare un po’ nel corso dell’anno.

