Christina Ricci è diventata iconica grazie al ruolo della cupa Mercoledì nei film La Famiglia Addams di inizio anni ’90. Con l’arrivo della serie tv incentrata sulla figlia di Morticia e Gomez, Tim Burton ha già scelto chi la interpreterà nel nuovo franchise.

E Christina Ricci, dopo diverse voci su un suo possibile coinvolgimento, è stata confermata nel cast. Il suo ruolo, però, resta ancora top secret: non interpreterà quindi una versione adulta di Mercoledì Addams, come qualcuno potrebbe pensare.

Come già annunciato, Jenna Ortega vestirà i panni della protagonista Mercoledì Addams. Nel cast di Wednedsay anche Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca della famiglia, l’iconica Morticia, e a Luis Guzmán spetterà il ruolo del patriarca, Gomez.

Scritta dai creatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, la serie composta da 8 episodi sarà diretta da Burton ed è descritta come una storia di formazione intrisa di elementi di mistero e soprannaturale.

La serie di otto episodi è descritta come un mistero investigativo e infuso di soprannaturale che traccia gli anni di mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. I tentativi di Wednesday di padroneggiare la sua emergente capacità psichica, contrastano una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvono il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.

Il progetto televisivo, che vedremo su Netflix, è descritto come una commedia di formazione, incentrata sulla giovane figlia di Gomez e Morticia mentre studia alla Nevermore Academy. In questo istituto cerca di controllare la sua abilità psichica che emerge e allo stesso tempo fermare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La serie non racconterà solo la parte fantasy, ma si focalizzerà anche sui primi tumulti adolescenziali della giovane Mercoledì.

