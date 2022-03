Diversi sono stati gli episodi sulla capacità salvavita dell’Apple Watch, specialmente negli Stati Uniti ed in Europa. Adesso, un’ulteriore storia è stata registrata in India, dove un dentista ha addirittura scritto e ringraziato Tim Cook, CEO di Apple. Rispetto alla storia del ciclista salvato da un incidente grazie al suo smartwatch del colosso di Cupertino, questa volta non si è trattato della funzionalità di identificazione delle cadute, ma della funzione ECG integrata sul wearable.

Nel caso del dentista indiano, dunque, è stata la funzione ECG (elettrocardiogramma) che ha contribuito a salvare l’uomo. Dalla storia raccontata è emerso che un dentista di Haryana, di nome Nitesh Chopra, ha avvertito una sensazione di oppressione al petto che lo ha portato a lanciare la funzione ECG a bordo del suo Apple Watch Series 6. I risultati della scansione ECG hanno portato Nitesh a consultare un medico. La successiva analisi medica ha rivelato che l’uomo aveva un’arteria ostruita. Inoltre, l’ECG eseguita poi in ospedale era identico a quello rivelato dall’orologio. In seguito a tale diagnosi medica, Chopra è stato operato d’urgenza e può ritenersi “fortunato”: la prima analisi eseguita dal suo Apple Watch sembra avergli salvato la vita.

Certamente, il rilevamento precoce di queste condizioni potenzialmente pericolose per la vita è fondamentale per il trattamento ed il recupero dei pazienti: il dentista indiano è grato ad Apple per l’aiuto fornito dal suo Apple Watch in una fase iniziale della sua condizione di salute. L’uomo, secondo i rapporti, ha affermato di aver utilizzato all’inizio il suo orologio principalmente come accessorio di moda e quindi non poteva immaginare che un giorno gli sarebbe valso da salvavita. Dopo l’incidente, la moglie di Nitesh, Neha ha inviato una mail di ringraziamento a Tim Cook per aver salvato la vita di suo marito. Il CEO ha poi risposto esprimendo la sua felicità per il fatto che la coppia abbia comunque approfondito la vicenda recandosi in ospedale per ricevere le dovute cure.

