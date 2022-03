A che ora Zelensky in Parlamento interverrà quest’oggi 22 marzo? L’intervento del Presidente ucraino è molto atteso nel nostro paese, dopo gli altri passaggi dei giorni scorsi al parlamento tedesco come in quello britannico. In molti vorranno ascoltare l’intervento in diretta streaming e le occasioni non mancheranno.

A che ora l’intervento?

Zelensky in Parlamento parlerà, da programma, alle ore 11 di questa mattinata di martedì. Il discorso del Presidente ucraino dovrebbe durare una quindicina di minuti e sarà introdotto dal presidenti Fico e Casellati nelle rispettiva Camere dei Deputati e presso il Senato. Naturalmente c’è grande attesa per le parole che Zelensky destinerà al nostro paese, magari facendo riferimento alla nostra storia. Al termine dell’intervento, non mancheranno le parole del nostro premier Draghi, probabilmente, per mostrare vicinanza al popolo ucraino e promettere collaborazioni e altri impegni nel corso dello scontro bellico.

Come vedere Zelensky in Parlamento in streaming

Non solo deputati e senatori potranno vedere ed ascoltare l’intervento di Zelensky in Parlamento. Chiunque potrà seguire lo streaming del discorso attraverso più canali. Nel box YouTube al termine di questo articolo, proprio alle 11 o anche qualche minuto prima, sarà possibile fruire della diretta live del momento storico. In alternativa, potrà essere visitata con lo stesso risultato anche la web TV della Camera che trasmetterà esattamente i medesimi momenti. Il canale ufficiale del Governo è raggiungibile a questo indirizzo.

L’intervento di Zelensky in Parlamento quest’oggi potrebbe caratterizzarsi anche per qualche polemica. In effetti, già alcuni deputati e senatori hanno fatto sapere di non voler presenziare al collegamento da Kiev per il fatto che l’incontro a distanza non avrà delle conseguenze effettive e positive sul conflitto bellico. Probabilmente, chi dissente dall’appuntamento odierno non presenzierà alle Camere appunto ma non dovrebbe manifestare contro il presidente ucraino, almeno durante il suo intervento italiano.

