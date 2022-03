Non ne sentivamo decisamente la mancanza, ma oggi 21 marzo dobbiamo prendere atto del ritorno dei problemi NoiPA qui in Italia, in riferimento a coloro che riscontrano anomalie sia con la consultazione del proprio cedolino, sia nel tentativo di mettersi in contatto con l’assistenza. Dopo i report del mese scorso, dunque, proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni raccolte in queste ore. Possibilmente, aiutando tutti a mettersi in contatto con chi di dovere per archiviare determinate anomalie.

Riappaiono i problemi NoiPA qui in Italia con cedolini ed assistenza

Sui social, da alcuni giorni a questa parte, effettivamente si sprecano le segnalazioni di coloro che non possono accedere a servizi solitamente raggiungibili. Ad esempio, qualcuno riporta testualmente questi problemi NoiPA: “Non riesco più ad entrare nella pagina personale di NoiPA mi dice ‘Bad Request’“. Non sono isolate situazioni di questo tipo, al punto che tutti sperano ci possa essere un intervento a stretto giro da parte dei tecnici. Così facendo, riusciremo ad archiviare l’anomalia, ma al momento posso solo limitarmi a riportare una risposta ufficiale:

“Prova a svuotare la cache e a ricaricare la pagina o ad accedere al portale cambiando browser. Se il problema persiste, è necessario contattare la nostra assistenza tramite il seguente modulo di contatto: https://bit.ly/39U4L8u“.

Dunque, sono state rese pubbliche alcune informazioni utili per mettersi in contatto con l’assistenza, nel caso in cui abbiate riscontrato nuovamente problemi NoiPA negli ultimi tempi, senza tralasciare il fatto che non siete certo soli qualora in questi giorni abbiate registrato anomalie al momento dell’accesso alla piattaforma. Staremo a vedere a come evolveranno le cose nel corso dei prossimi giorni, sperando che le anomalie server legate ai problemi NoiPA possano essere archiviate una volta per tutte per gli utenti italiani.