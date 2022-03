Dopo tanta attesa e qualche sentore, è stata appena confermata una nuova disponibilità PS5 da GameStop. A distanza di settimane dall’ultima vendita della console di casa Sony presso il rivenditore, si ha ora la conferma di una nuova flash sale organizzata per la settimana corrente. Il tutto per la gioia di tutti i potenziali acquirenti lasciati a secco della soluzione da fin troppo tempo.

L’appuntamento esatto

Come comunicato sulla pagina social di GameStop Italia, questo mercoledì 23 marzo sarà il momento ideale per approfittare della nuova disponibilità PS5. Il momento della flash sale è fissato dalle ore 16 in poi. Come al solito, la distribuzione di nuove scorte avrà il via con una live Twitch del noto canale specializzato nel mondo gaming. L’appuntamento fissato fra soli due giorni avrà come protagonista GTA V e la sua Expanded & Enhanced Edition con tutte le relative novità. Si affronterà anche il discorso di un possibile avvento del titolo successore GTA VI.

Come acquistare la PS5

Nella live Twitch appena menzionata, saranno forniti tutti i dettagli utili per acquistare la console. La disponibilità PS5 di quest’ultima parte di mese riguarda la standard edition della stessa. Non ci saranno invece possibilità di accaparrarsi la versione digital edition del prodotto, in realtà anche meno costosa perché senza il lettore Blu-Ray interno per i giochi fisici.

GameStop ha già chiarito che la disponibilità PS5 sarà associata ad un bundle. Come è accaduto sempre in passato, non sarà possibile acquistare la console da sola ma in abbinamento a qualche titolo o magari anche accessorio. Non sappiamo cosa sceglierà il rivenditore per ora e di certo i dettagli dell’offerta saranno noti solo nel corso della live Twich di mercoledì 29. Trattandosi di una diretta legata a GTA V, è probabile che il pacchetto riguardi questo titolo ma siamo pur sempre nel campo delle ipotesi.

