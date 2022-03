Continua a creare problemi il Samsung Galaxy S22 Ultra, in relazione ad una famiglia di device che sta creando più disagi di quanto ci si poteva aspettare al momento del lancio di questi prodotti sul mercato. E così, dopo l’ammissione trattata la scorsa settimana sull’anomalia che aveva portato ad un calo delle prestazioni non desiderato in ambito gaming, come riportato tramite apposito articolo, oggi dobbiamo concentrarci su altri aspetti. Con il top di gamma, infatti, dobbiamo fare attenzione anche al GPS.

Attenzione al Samsung Galaxy S22 Ultra e ai nuovi problemi al GPS dei device

Andiamo con ordine. Il mondo dei Samsung Galaxy S22 ha affrontato problemi a ripetizione. Dalla questione relativa alla frequenza di aggiornamento del display, fino ad arrivare al già citato bug che ha avvolto il display, entrambi risolti attraverso il rilascio di aggiornamenti software. Come riporta SamMobile, è stato un mese di marzo caratterizzato da disagi per il pubblico e da relative contromisure, non accettabili per prodotti dal costo così elevato.

Come si manifesta l’ultimo bug del Samsung Galaxy S22 Ultra. A detta di alcuni utenti, è abbastanza frequente imbattersi nella funzionalità GPS interrotta. Sembra che la funzione smetta di fare il proprio dovere dopo che il telefono viene configurato per la prima volta o dopo lunghi periodi di inattività. Secondo coloro che sono stati colpiti dal problema, le app di navigazione come Google Maps generano un errore con il messaggio “impossibile trovare il GPS“.

Allo stato attuale, la portata del problema che avrebbe colpito il Samsung Galaxy S22 Ultra è sconosciuta. Ad oggi, il ripristino delle impostazioni di rete, oltre a quello delle impostazioni di fabbrica del dispositivo, appaiono del tutto inutili per mettersi alle spalle il bug di cui tanto si parla. A voi come vanno le cose?