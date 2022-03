Machine Gun Kelly a Milano per l’unica data italiana del suo Mainstream Sellout Tour, ciclo di concerti per promuovere il nuovo album Mainstream Sellout che uscirà venerdì 25 marzo.

Machine Gun Kelly a Milano

Il concerto di Machine Gun Kelly a Milano si terrà 27 settembre 2022 presso il Mediolanum Forum di Assago. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 25 marzo. Sul palco insieme al cantautore ci saranno Iann Dior e 44Phantom.

L’artista statunitense di recente ha annunciato un’altra novità per i fan italiani: il 30 marzo alle 19 sul sito Mondardoristore.it si terrà un incontro con tutti i fan che avranno già preordinato una copia di Mainstream Sellout, sesto album in studio di Machine Gun Kelly, e la diretta si terrà su Zoom.

Machine Gun Kelly sarà collegato dagli studi di Virgin Radio di Los Angeles con Andrea Rock che farà da moderatore in collegamento con l’artista. I fan che parteciperanno, ovviamente, potranno dialogare direttamente con Machine Gun Kelly in tempo reale. Abbiamo illustrato tutti i dettagli dell’evento in questo articolo.

Mainstream Sellout

Come già detto, Mainstream Sellout sarà il sesto album in studio di Machine Gun Kelly e uscirà il 25 marzo. Per la sua realizzazione l’artista ha realizzato un concept in collaborazione con Dolce & Gabbana con diverse giacche create appositamente dal brand per ogni singola traccia.

La tracklist vanta collaborazioni eccellenti come Bring Me The Horizon (Maybe), Lil Wayne (Drug Dealer), Gunna & Young Thug (Die In California) e tanti altri. Nell’album troviamo anche Travis Barker dei Blink 182 in Maybe, il singolo che ha anticipato l’album con la collaborazione della band di Oli Sykes.

Machine Gun Kelly, negli anni, si è mosso tra vari generi partendo come rapper e sposando, dall’album Tickets To My Downfall, il pop punk in via definitiva.