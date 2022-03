Lo Xiaomi 12 Lite resta sempre previsto, nonostante siano ormai arrivati da giorni in Italia i vari Xiaomi 12, 12 pro e 12X. Come riportato da xiaomiui.net”, il device dovrebbe essere lanciato presto in Europa: sono trapelate online due build della MIUI 13, di cui una lascia pensare che si parli proprio della versione destinata al nostro mercato (la V13.0.0.24.SLIEUXM).

Lo Xiaomi 12 Lite potrebbe davvero suscitare parecchio interesse qualora dovesse confermare le specifiche tecniche di cui si è vociferato fino all’altro giorno (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo). Il device, per chi non lo conoscesse, monterà probabilmente uno schermo OLED curvo da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm ed avere una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare ed un sensore macro (di cui, almeno per adesso, si ignorano le rispettive risoluzioni). Lo Xiaomi 12 Lite includerà anche il lettore di impronte digitali sotto lo schermo, e non più nel tasto di accensione e spegnimento, com’era stato fino a questo momento per i dispositivi non di prima fascia).

Per il resto, il device dovrebbe debuttare equipaggiato con MIUI 13 basata su Android 12, e quindi fare meglio dello Xiaomi X12, che, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, ha esordito con Android 11 e riceverà, a differenza degli Xiaomi 12 e 12 Pro, solo due delle prossime major-release dell’OS mobile di Google, restando clamorosamente indietro rispetto agli altri esponenti della gamma. Nel caso, potrebbe essere davvero un bene puntare sullo Xiaomi 12 Lite, in ragione anche del presunto supporto software prolungato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com