Il finale di Vostro Onore si prepara a stupire o deludere il pubblico. Nel prime time di oggi, 21 marzo, la serie con Stefano Accorsi, remake del legal drama Your Onor, concluderà la sua corsa rivelando la verità sulle questioni rimaste in sospeso o stendendo le basi per il possibile futuro, una probabile seconda stagione, ma come andrà a finire?

L’appuntamento questa sera è con la quarta e ultima puntata e i fan sono pronti a scoprire quale sarà il destino di Vittorio Pagani e di suo figlio Matteo. Le anticipazioni rivelano che davanti al nostro protagonista ci sono due strade da percorrere, una che potrebbe portarla lontano dalla sua vita di sempre e l’altra che potrebbe spingerlo verso la carica di nuovo Presidente del Tribunale, come andrà a finire davvero?

La risposta arriverà solo questa sera co la messa in onda dell’ultima puntata in cui Sara, Orlando e Danti saranno trattenuti da Matteo e a quel punto il figlio di Vittorio dovrà spiegare il perché della sua presenza nella stanza di Diego Silva in ospedale e, soprattutto, le ragioni che lo hanno portato lì. Sara inizierà ad avere dei due su di lui e il padre che, intanto, riuscirà a mettere in cattiva luce i contatti tra Miguel e l’ispettrice.

Vittorio e Matteo si organizzano per lasciare l’Italia e scappare all’Estero ma anche in questo caso il loro piano prenderà una piega inaspettata. Nel secondo dei due episodi in onda questa sera di Vostro Onore, Matteo si recherà in Commissariato per raccontare tutto scortato da Anita. A quel punto Pagani sarà chiamato ad accettare o rifiutare la carica di nuovo Presidente del Tribunale di Milano. Come andrà a finire e cosa succederà in previsione di una possibile seconda stagione della serie?