Prosegue Sherlock 2 su La7: stasera, 21 marzo, va in onda il finale della seconda stagione. A seguire, secondo la guida tv, dovrebbe esserci il primo episodio della terza stagione.

Creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, la serie è una rilettura in chiave moderna del personaggio letterario nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Le vicende di questo Sherlock Holmes – intelligente, asociale con difficoltà a relazionarsi con le persone – sono ambientate nell’odierna Londra. L’incontro col dottor John Watson, reduce dalla guerra in Afghanistan, che diventerà il suo più caro amico e alleato, è l’inizio della storia. In cerca di una casa, nell’attesa di ritrovare il suo posto in società, John si ritrova a condividere l’appartamento con l’eccentrico detective Sherlock Holmes.

Andiamo alle anticipazioni.

Si intitola Le cascate di Reichenbach l’episodio 2×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

Moriarty sta per mettere in opera quello che può essere considerato il crimine del secolo. Sherlock deve scoprire qual è il suo vero obiettivo e fermarlo prima che sia troppo tardi, mettendo a repentaglio la sua reputazione e perfino la sua vita.

A seguire, l’episodio 3×01 dal titolo La casa vuota:

Sono passati due anni dalla scomparsa di Sherlock e ognuno è andato avanti con la sua vita: John è in procinto di sposarsi con Mary Morstan, e Molly ha un fidanzato. Tuttavia, un attacco terroristico a Londra costringe Sherlock a tornare per sventare l’imminente minaccia.

Nel cast della serie: Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes; Martin Freeman è il dottor John Watson; Una Stubbs nel ruolo di Mrs. Hudson (proprietaria dell’edificio al 221B di Baker Street); Rupert Graves è l’ispettore Greg Lestrade; Mark Gatiss recita nei panni di Mycroft Holmes, fratello di Sherlock; Louise Brealey è la patologa Molly Hooper; e Andrew Scott interpreta Jim Moriarty, celebre nemesi di Holmes.

L’appuntamento con Sherlock su La7 si rinnova ogni lunedì in prima serata, alle 21:15, con un episodio a settimana.

