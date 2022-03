Lunedì 21 marzo va in onda il finale de I Misteri di Murdoch 9, in prima visione assoluta per l’Italia: termina così la programmazione della nona stagione del period drama investigativo canadese, arrivata su Giallo lo scorso gennaio.

Il finale de I Misteri di Murdoch 9 è composto dagli episodi 17 e 18 e vede il protagonista William Murdoch alle prese con due nuovi casi, uno dei quali finirà per riguardarlo molto da vicino mettendo in pericolo la persona che ama.

Il finale de I Misteri di Murdoch 9 è in onda in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre a partire dalle 21.10. Ecco le trame degli ultimi due episodi, intitolati rispettivamente Da Buffalo con Amore e Verrà l’Arciere. Quest’ultimo, in particolare, vedrà Murdoch alle prese con l’aggressione all’amata moglie Julia.

Dopo che un uomo è stato colpito a colpi di arma da fuoco durante un’esibizione di burlesque al teatro Star Room, Murdoch, Odgen e Brackenreid sono sorpresi di scoprire un volto familiare tra il pubblico.

Dopo che Julia è stata colpita a colpi di arma da fuoco a casa sua, i disperati sforzi di William e dei suoi compagni di rispondere sono complicati quando poi scompare misteriosamente.

Il finale de I Misteri di Murdoch 9 apre la strada alla decima stagione, ancora inedita in Italia e ancora senza una programmazione ufficiale da parte di Giallo, che presumibilmente la trasmetterà il prossimo autunno. A fare da raccordo tra le due stagioni c’è uno speciale natalizio, mentre la première de I Misteri di Murdoch 10 è composta da un doppio episodio in cui il protagonista indaga sull’omicidio di due debuttanti in società. Come molti altri episodi della serie, anche questo include un evento storico realmente accaduto, ovvero il Grande Incendio di Toronto del 1904 che distrusse gran parte del centro della città.

