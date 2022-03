Disco metal di Dave Grohl? Sì, l’ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters metterà su disco l’EP della band fittizia Dream Widow, veri e propri fantasmi della horror comedy Studio 666. Quando? Ora ci arriviamo.

I Dream Widow e il disco metal di Dave Grohl

Dei Dream Widow abbiamo già sentito parlare quando il cantautore statunitense ha lanciato March Of The Insane, un inedito thrash metal arrivato direttamente dalla colonna sonora di Studio 666.

Il frontman dei Foo Fighters non ha ancora annunciato la data di rilascio, ma su questo interviene Variety con uno scoop: il disco metal di Dave Grohl sarà un EP e uscirà venerdì 25 marzo 2022. L’EP dei Dream Widow uscirà per il momento in formato digitale, ed entro la fine dell’anno sarà pubblicata anche la forma fisica.

Secondo la trama del film Studio 666 i Dream Widow registrarono il loro album 30 anni prima nella stessa magione infestata in cui i Foo Fighters approdano per lavorare su Medicine At Midnight. Mentre i Dream Widow registravano, però, il frontman fu posseduto dai demoni e uccise il resto della band. Per questo il disco metal di Dave Grohl viene presentato come l’“album perduto” che ha scatenato la maledizione sulla casa.

Ecco cosa ha detto Dave Grohl prima dell’uscita di Studio 666.

“Quando abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura avevamo l’idea che ci fosse questa epica opera metal che, una volta completata, avrebbe rilasciato il demone in casa. Ho detto: ‘Oh, ca**o, ho un milione di riff’. Quindi ho registrato da solo questo strumentale di 13 o 14 minuti che è molto metal, e dovrebbe provenire dalla band Dream Widow. Poi ho promosso quell’idea realizzando un intero disco dei Dream Widow che sarebbe stato il loro album perduto che hanno registrato prima di essere assassinati”.

Studio 666

Studio 666 nasce fondamentalmente da un’“idea stupida”, come gli stessi Foo Fighters amano definirla. L’idea venne a Dave Grohl dopo che il suo ex padrone di casa gli propose di affittargli una villa ad Encino. Una volta entrati in quei locali, i Foo Fighters hanno maturato l’idea di progettare una horror comedy che mettesse insieme i cliché del cinema horror – la villa infestata, i demoni – e il rock.

Nella pellicola, infatti, Dave Grohl viene posseduto dai demoni mentre la band lavora al nuovo album.