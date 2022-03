Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 ripartono in Italia dal 23 marzo, in esclusiva su Disney+: la piattaforma streaming di Disney, da questa stagione, trasmette in prima tv il medical drama e il suo spin-off sui pompieri, sottraendoli a Sky.

Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 hanno avuto una programmazione più che mai frammentata: dopo una prima parte di stagione interrotta durante la pausa natalizia, altri episodi sono stati distribuiti a gennaio e febbraio, ma poi c’è stato un altro stop fino a fine marzo. In particolare, Grey’s Anatomy 18 è andata in onda da ottobre a gennaio, fermandosi a Natale, mentre Station 19 5 è arrivata a gennaio e si è fermata a febbraio, a quota 8 episodi.

Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 sono partite insieme negli Stati Uniti, su ABC, lo scorso 30 settembre: d’altronde, per una visione completa, le due serie andrebbero viste insieme, visto che molti episodi sono crossover. In Italia ciò non è stato possibile per via dello sfasamento tra le due programmazioni, con il medical drama partito in autunno e lo spin-off arrivato solo in inverno.

Dal 23 marzo però Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 si ritroveranno su Disney+ con una programmazione finalmente riallineata. Entrambe infatti ripartono dal nono episodio delle rispettive stagioni: l’ordine corretto di visione per dare ordine alla trama è partire da Station 19 5×09, dal titolo Partiti dal nulla, e proseguire con Grey’s Anatomy 18×09, Non è il momento di morire. Da questo momento, salvo ulteriori pause, la programmazione dovrebbe proseguire allineata per le due serie, esattamente come avviene ogni giovedì su ABC negli Stati Uniti.

Ecco il promo del crossover tra Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5, che riparte dal finale shock dell’episodio 8 di Grey’s Anatomy, con Owen in pericolo di vita e i pompieri chiamati ad intervenire per salvarlo.

