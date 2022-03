Il 22 Marzo è il World Water Day, la Giornata mondiale dell’acqua. E’ stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite in seguito alla conferenza di Rio in cui venne redatta l’Agenda 21, ovvero una raccolta di direttive per raggiungere uno sviluppo sostenibile entro il XXI secolo.



Quest’anno l’attenzione è puntata sul legame tra acqua e cambiamenti climatici. Si mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, e soprattutto le istituzioni del Pianeta, su quanto sia importante ridurre lo spreco di acqua, orientandosi verso azioni che contrastano il cambiamento climatico. Sulla pagina web ufficiale del World Water Day 2022 è stato lanciato lo slogan “Acque sotterranee – Rendere visibile l’invisibile“.

Le acque sotterranee sono invisibili, ma il suo impatto è visibile ovunque – si legge sul sito della Giornata mondiale dell’acqua – Lontano dalla vista, sotto i nostri piedi, l’acqua sotterranea è un tesoro nascosto che arricchisce la nostra vita. Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più critiche. Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. Le acque sotterranee possono essere fuori dalla vista, ma non devono essere fuori di testa”.

Sulla pagina dell’evento è stato lanciato anche un video-contest per sottolineare l’importanza dell’acqua sotterranea.