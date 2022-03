Mai come in questo periodo si parla di apparizioni di UFO o UAP, come i fighetti li chiamano, e si auspica l’arrivo di extraterrestri per salvarci.

Gaspare de Lama a giugno compirà 101 anni e, assieme alla moglie Mirella, sono gli unici sopravvissuti del Caso Amicizia, un gruppo di persone che dal 1956 ha avuto contatti e incontri con gli extraterrestri per anni. La loro vicenda è famosissima, suffragata da foto che hanno addirittura avuto la copertina della Domenica del Corriere nel 1962. Marina Tonini mi ha portato da lui, nella sua casa sul Lago di Como.

Ho documentato per intero il mio incontro con Gaspare e la moglie. Affascinante la loro vita non solo per i contatti prolungati con gli alieni, ma anche per la vita da musicista di Gaspare (ha suonato la chitarra anche nei primi dischi di Adriano Celentano, pure in “Il tuo bacio è come un rock”), l’incontro con Osho in Oregon. Ma soprattutto è la filosofia dell’amore che colpisce. E quella è ciò che gli extraterrestri chiedevano al gruppo di umani diventati famosi per il caso Amicizia. Gaspare è disarmante per la naturalezza e profondità dei suoi racconti.

In questa 1a parte che rendo pubblica c’è il viaggio con Marina Tonini, l’arrivo a casa di Gaspare, a Mandello del Lario, e i suoi primi racconti con sotto il lago di Como.

