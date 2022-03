Come ben sappiamo, la gamma di smartphone Moto G è tra quelle più in voga dell’azienda statunitense. Sebbene la data di lancio non sia ancora stata annunciata dalla società, si ipotizza che il Moto G 5G 2022 venga reso disponibile per l’acquisto sul mercato intorno al prossimo mese di giugno. Una gran parte dei primi dettagli, e i relativi render del dispositivo, sono stati condivisi dal noto leaker OnLeaks, quasi sempre attendibile. Le immagini fornite rivelano che il dispositivo sarà dotato di 128GB di storage interno, che potrà essere espanso tramite microSD fino a 512GB (il telefono dovrebbe anche avere un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione). Vediamo insieme gli altri dettagli della scheda tecnica, che potrà subire variazioni durante il lancio ufficiale.

La parte posteriore del device aprirà ad un singolo comparto fotografico con flash e fotocamera posteriore con autofocus racchiusa nel foro collocato al centro della parte posteriore. I tre obiettivi saranno posizionati in modo verticale: 50MP (fotocamera principale) + 8MP (grandangolare) + 2MP (macro/profondità). Nella facciata anteriore la fotocamera sarà posizionata all’interno del foro nella parte superiore dello schermo. Il Moto G 5G 2022 mostrerà le seguenti dimensioni: 165,4 x 75,8 x 9,3mm, un display piatto da 6,6 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, connettività 5G, USB-C e jack audio 3,5mm ed una batteria da 5000mAh.

Le colorazioni previste per il nuovo Moto G 5G 2022 sono Volcanic Grey e Frosted Silver, mentre il sistema operativo integrato sarà Android 11. Per quanto riguarda le date di lancio finali dello smartphone, tali informazioni devono ancora essere confermate dal produttore a stelle e strisce. Questo dispositivo potrebbe essere pronto per la vendita a giugno prossimo in India ad un prezzo di 22.990 rupie (che al cambio corrispondono a circa 270 euro, tasse escluse).

