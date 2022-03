C’è una sorta di anomalia che oggi 21 marzo dobbiamo prendere in esame a proposito dei Samsung Galaxy, in riferimento ai modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento con One UI 4.1 qui da noi e nel resto del mondo. Tutto gravita attorno alla funzione Smart Widgets, al netto del fatto che tanti discorsi sui device coreani siano attualmente proiettati verso Android 13 secondo quanto riportato in mattinata. Proviamo a mettere a fuoco la situazione, con alcune indicazioni venute a galla in mattinata.

Attenzione ai Samsung Galaxy con aggiornamento One UI 4.1 e privati di Smart Widgets

Un contributo interessante in questo senso ci arriva da SamMobile. Per quale motivo una delle funzionalità importanti di One UI 4.1 ci rimanda a Smart Widgets? Si tratta sostanzialmente di un plus che consente di raggruppare widget di dimensioni simili, in modo che non occupino tanto spazio nella schermata iniziale del telefono. A conti fatti, una delle novità più attese dell’aggiornamento, se non altro perché consente di organizzare al meglio le schermate con le quali siamo soliti interagire con maggiore frequenza.

La suddetta funzione, allo stato attuale, risulta rilasciata per i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE. Allo stesso tempo, però, è stato evidenziato che i vari Samsung Galaxy Z Flip 3, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy A52 5G non abbiano ricevuto Smart Widgets dopo l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento One UI 4.1. Una vera e propria anomalia, considerando le politiche solitamente portate avanti dal produttore coreano sotto questo punto di vista.

Ad oggi, non è chiara la ragione per la quale il produttore non abbia rilasciato Smart Widgets per il suo smartphone pieghevole e per la serie Galaxy A. Non escludo che i Samsung Galaxy citati in precedenza possano ricevere la funzione in futuro, anche se allo stato attuale mi pare assai complicato.

