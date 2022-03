L’iPhone 13 è l’ultimo top di gamma realizzato da Apple e può essere acquistato quest’oggi ad un prezzo leggermente scontato su Amazon nella variante azzurra da 128GB di memoria interna. Se state pensando da un po’ di tempo di puntare su questo flagship, quest’offerta può fare al caso vostro, assicurandosi un buon risparmio sull’acquisto. Parliamo di uno smartphone d’elite e come tale non arriverà mai a costare come un modello di fascia media, ma ci si può affidare a questi piccoli sconti presenti su Amazon che possono garantire il risparmio di qualche euro.

Gli ultimi aggiornamenti su disponibilità e prezzo più basso per iPhone 13 tramite Amazon

Dunque, va ripreso anche il discorso della disponibilità, dopo le indicazioni di pochi giorni fa. Nel caso dell’offerta odierna vediamo come questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna sia acquistabile al costo di 826 euro ed è il risultato dello sconto del 12% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro. Come si può evincere siamo di fronte ad un risparmio di 110 euro, cifra comunque importante visto che parliamo di un prodotto Apple.

L’unica nota stonata riguarda i tempi di consegna, infatti non è un dispositivo che ha disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, quindi bisognerà attendere anche un mese per riceverlo a casa. Le spese di spedizione sono gratuite e c’è anche la possibilità di acquistare questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna su Amazon a rate grazie a Cofidis.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Affrontare questa spesa a spezzoni può far capitolare probabilmente più utenti. A questo punto rinfreschiamo un po’ la memoria sulle specifiche tecniche di questo top di gamma targato Apple. Spazio in primis ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal vetro Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione.

Un occhio di riguardo va dato al comparto fotografico che punta su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Con l’iPhone 13 è stata introdotta anche la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Non manca poi un ottimo comparto hardware grazie al chip A15 Bionic ed alla connettività 5G. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.