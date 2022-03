Siete pronti a concludere un affare super conveniente? Allora non dovete assolutamente perdervi l’Amazfit GTS, protagonista di un’incredibile offerta su Amazon. Questo smartwatch premium, dotato di display AMOLED e GPS integrato, è venduto a 79,90 euro (invece di 89,90 euro di listino) e nel colore grigio, ma al check-out potrete applicare un ulteriore coupon del valore di 10 euro e portarvi a casa il prodotto (venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce) al prezzo di 69,90 euro. Si tratta di un wearable perfetto per un utilizzo quotidiano, ma anche per chi ama lo sport e ideale per tenere sotto controllo la propria salute. Molto apprezzabile dal punto di vista estetico e daldesign ben curato, il dispositivo presta la massima attenzione ad ogni suo dettaglio. Per gli utenti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e rapida, e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. A questo punto non ci resta che dare qualche dettaglio tecnico dell’orologio.

L’Amazfit GTS, oggi 21 marzo in super sconto, sfoggia un corpo in metallo sottile, nuovi widget modulari modificabili e un display del quadrante in vetro 3D molto elegante e dalle dimensioni da 1,65 pollici (schermo AMOLED 326 PPI, con un’elevata e precisissima sensibilità al tocco). Il wearable è resistente all’acqua fino a 5ATM, offrendo un monitoraggio professionale della nuotata. Dodici sono le modalità sport con GPS integrato. Con ampia scelta tra corsa, bici e molti altri esercizi, si possono impostare degli obiettivi e ottenere statistiche in tempo reale (tenendo d’occhio, inoltre, ritmo, velocità, calorie, distanza e il battito cardiaco in tempo reale connettendo semplicemente lo smartwatch al GPS).

Offerta Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM... funzioni varianti: activity tracker, cardiofrequenzimetro, 12...

display del quadrante in vetro 3D: una vera svolta nel settore degli...

Le funzioni di cui è caratterizzato l’Amazfit GTS sono varie, tra cui: activity tracker, cardiofrequenzimetro, misuratore stress, messaggi APP, monitoraggio del sonno e sveglia, avvisi di sedentarietà, guida alla respirazione, sensore polso ecc. Quanto alla batteria, l’orologio presenta una super lunga durata, grazie al chip Bluetooth a bassa potenza incorporato; la capacità è di 210mAh ed è dotato di ricarica rapida.

Continua a leggere su optimagazine.com