Daddy Yankee lascia la musica. Lo ha annunciato ieri, domenica 20 marzo 2022, in un video in lingua spagnola tradotto da Rolling Stone, e le sue parole non hanno lasciato spazio ad equivoci.

Legendaddy e La Ultima Vuelta World Tour

Ramón Ayala – questo il nome di battesimo di Daddy Yankee – pubblicherà un ultimo album ed esplorerà l’America per poi ritirarsi. Per questo il rapper e produttore portoricano annuncia Legendaddy, l’ultimo disco di inediti dopo Prestige (2012) che uscirà il 24 marzo 2022. In questo disco, come annuncia l’artista, ha concentrato tutti gli stili che lo hanno reso famoso.

Dopo il disco partirà con La Ultima Vuelta World Tour, che lo porterà sui principali palchi dell’America Latina e non solo. Le date non sono state ancora annunciate, ma dato che si parla di un tour mondiale è possibile che Daddy Yankee passi anche per l’Europa.

Daddy Yankee lascia la musica

Daddy Yankee lascia la musica. Negli anni si è conquistato la nomea di Re del Reggaeton, uno stile sdoganato in tutto il mondo grazie al successo esplosivo di Gasolina, singolo estratto dal disco Barrio Fino (2005). Nel suo video dedicato ai fan, Ayala ringrazia il suo pubblico per aver contribuito a rendere globale il suo sogno che quest’anno, dopo Legendaddy e dopo La Ultima Vuelta World Tour, intende godersi insieme a tutti.

Ecco il messaggio:

“Questa carriera è stata una maratona. Finalmente vedo l’obiettivo finale. Ora mi godrò con tutti voi ciò che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi ad avermi dato le chiavi per aprire le porte e rendere questo genere il più grande del mondo. Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva diventare uno spacciatore. Oggi vado nei barrios e vogliono diventare artisti, e questo significa molto per me”.

Con queste parole scopriamo che Daddy Yankee lascia la musica. Legendaddy è già disponibile in pre-save e pre-order. Per le date del tour, invece, per il momento sul sito ufficiale sono indicate quelle relative all’America e non c’è modo di conoscere quali città importanti toccherà nel resto del mondo. Di seguito il video in cui Daddy Yankee annuncia il suo addio alla musica con parole d’affetto rivolte ai fan.