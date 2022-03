Morto un Papa se ne fa un altro e chiusa la casa del Grande Fratello Vip 2022 eccoci pronti a naufragare in Honduras insieme ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Prenderà il via oggi, 21 marzo, su Canale5 la nuova edizione del reality con al timone ancora Ilary Blasi e al suo fianco il fidato Alvin. Il trash è già assicurato perché la padrona di casa sembra pronta ad andare avanti per la sua strada senza peli sulla lingua, come andrà a finire questa edizione?

Ancora è un po’ presto per dirlo ma quello che possiamo fare è mettere insieme i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 con una novità assoluta, una parte giocherà in coppia. In particolare, i due neo opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino dovranno giudicare i naufraghi sia essi singoli che in coppia e, in particolare: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

A loro si uniranno i giocatori singoli e, in particolare, alcuni volti poco ‘spremuti’ dai reality: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 conosceremo parte dei naufraghi e assisteremo al loro mitico e leggendario tuffo dall’aereo a pochi metri dalla riva della spiaggia che li ospiterà nelle prossime settimane magari divisi in gruppi proprio come è successo lo scorso anno. Ospite in studio di questa prima puntata sarà Cecilia Rodriguez che all’Isola potrà salutare sia il fratello Jeremias che il padre Gustavo. Insieme a lei ci sarà anche Delia Duran.