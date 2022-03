L’acquisto online dell’auto non è più un tabù, infatti si tratta di una tendenza in forte crescita in tutto il mondo. Secondo ABCnews, nel 2020 negli Stati Uniti il 30% delle automobili è stato venduto tramite il web, mentre l’anno precedente questo canale rappresentava meno del 2% del totale delle compravendite. Anche in Europa si registra un trend simile, con il boom dell’online come modalità di acquisto di auto nuove e usate.

Tuttavia, non basta affidarsi ad internet per essere certi di risparmiare, ma è importante sapere dove trovare le proposte migliori sul web per i veicoli nuovi, Km 0 e usati. Lo strumento più utile per i consumatori sono i portali online di comparazione delle offerte auto, per confrontare in pochi istanti tutte le promozioni disponibili e trovare il modello più conveniente e adatto alle proprie esigenze.

Perché è importante confrontare le offerte auto online?

Il processo di acquisto classico di un’automobile prevede la visita di alcune concessionarie, in genere quelle disponibili nelle vicinanze, per valutare i modelli proposti e la presenza di agevolazioni come sconti e promozioni speciali.

In seguito, si verifica se su internet sono disponibili delle offerte dei concessionari ufficiali, oppure in caso di acquisto di un’auto usata si cercano dei privati che possano fornire un prezzo più vantaggioso a fronte di qualche rischio e scomodità in più.

La vera convenienza, però, si ottiene con il confronto delle offerte online, utilizzando i servizi dei portali specializzati per usufruire di una migliore selezione di modelli e maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità. Ad esempio, le offerte di facile.it di auto in vendita permettono di risparmiare sulla spesa fino al 40%, includendo esclusivamente le proposte nuove e usate delle migliori concessionarie presenti sul mercato.

Comparare i prezzi delle auto online è davvero semplice e veloce, basta utilizzare i filtri di ricerca e ordinare i risultati in base al costo del veicolo o allo sconto più elevato. Il grande vantaggio che consente di ottenere un risparmio considerevole è la presenza di un’ampia gamma di modelli, con tutte le migliori proposte delle concessionarie ufficiali situate in tutta Italia. In questo modo la ricerca dell’auto non si limita ai rivenditori dei dintorni, ma si estende a tutto il territorio nazionale.

D’altronde, i vantaggi di internet per confrontare i prezzi sono ormai noti a tutti, come dimostra la convenienza di tanti settori dopo la digitalizzazione dei canali di acquisto, dalla prenotazione di hotel all’acquisto di dispositivi elettronici. Con la trasformazione digitale del comparto automobilistico anche comprare un’auto diventa più vantaggioso, semplice e veloce, ad ogni modo è importante rivolgersi sempre ai portali affidabili per trovare offerte sicure, chiare e trasparenti.

Quali informazioni valutare nelle offerte per auto online?

Per prendere una decisione consapevole nell’acquisto del veicolo è essenziale valutare correttamente le offerte auto online. Nelle schede del prodotto è possibile trovare tante informazioni, tuttavia è fondamentale sapere quali sono quelle più importanti da prendere in maggiore considerazione.

Bisogna innanzitutto tenere conto del modello, sia per quanto riguarda la motorizzazione che l’allestimento, due aspetti che incidono molto sul prezzo e sul valore della vettura e ne condizionano l’appeal sul mercato.

Non bisogna sottovalutare anche le prestazioni in termini di consumi ed emissioni, due dati che possono rendere più o meno difficile rivendere l’auto in un secondo momento, considerando le norme europee sempre più stringenti sulle emissioni di CO2 delle auto. Un dato da non tralasciare è la garanzia ufficiale del costruttore, verificando sulle auto nuove e Km 0 la scadenza di questa copertura importantissima, mentre sulle auto usate la garanzia sul prodotto viene offerta direttamente dalla concessionaria.

Bisogna anche valutare bene lo sconto proposto, verificando che si tratti di un risparmio reale e siano disponibili tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e trasparente. Ad esempio, sulle auto a Km 0 deve essere indicato il prezzo di listino, il valore degli optional e lo sconto reale offerto, oltre ai costi aggiuntivi da sostenere come il passaggio di proprietà. Analizzare bene le offerte auto online consente di compiere scelte consapevoli e informate, per selezionare l’opzione migliore e massimizzare il risparmio nell’acquisto dell’automobile.