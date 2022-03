Era stato del tutto preventivato ma magari non noto a tutti: oggi 20 marzo non funziona Fornite visto che i relativi server Epic Games sono offline per il nuovo aggiornamento 20.00, quello che introduce il nuovo capitolo 3 della seconda stagione. Quali novità si celano nell’update preannunciato già sulle nostre pagine ma di cui ora abbiamo maggiori dettagli?

Possiamo dire con certezza che non funziona Fortnite dalle ore 8 circa di questa mattina. L’interruzione è propedeutica all’introduzione delle novità. Per quanto non si conosca ancora il changelog ufficiale e definitivo dei cambiamenti in arrivo, alcuni data miner hanno cominciato a fornire i primi dettagli, a dire la verità, anche molto interessanti.

La prima cosa da dire è che il nuovo Pass Battaglia si chiama The Resistance, Nel trailer che lo anticipa, vengono mostrati carrarmati ed aerei da combattimento e otto nuovi personaggi, Tra questi, appare Doctor Strange, di cui si ha ora la certezza dopo numerose anticipazioni. I gamers avranno poi a disposizione una nuova mappa, il ritorno degli Esplosivi Telecomandati, degli Elicotteri Choppa ma anche l’introduzione di una nuova arma chiamata Striker Burst Rifl.

Al momento di questa pubblicazione, alle ore 11 di domenica 20 marzo, ancora non funziona Fortnite ma la sua operatività potrebbe ritornare effettiva da un momento all’altro con il download effettivo dell’aggiornamento 20.00. Le novità indicate sono solo un piccolo assaggio di quanto di attende per il nuovo terzo capitolo della seconda stagione. La gran voglia di sperimentare subito i cambiamenti potrebbe far nascere qualche malfunzionamento di troppo in giornata ma la situazione è destinata a migliorare poi con il passare delle ore. La stessa Epic Games, probabilmente, fornirà delle informazioni sullo stato dei server di gioco ben presto, dunque sarà meglio tenere sotto controllo i suoi canali ufficiali di comunicazione.

Continua a leggere su optimagazine.com