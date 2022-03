Orgoglio e Pregiudizio su TV2000, la miniserie tratta dal romanzo capolavoro del 1813 di Jane Austen, si avvicina al finale di stagione. Stasera, 20 marzo, andranno in onda due nuovi appuntamenti.

Di seguito la sinossi del terzo episodio:

Meno di tre giorni dopo la proposta del signor Collins, Elizabeth è scioccata nello scoprire che a sposarlo sarà invece la sua migliore amica, Charlotte Lucas. Elizabeth non riesce a credere che Charlotte possa sminuirsi così, ma la sua amica le dice che non può permettersi di essere esigente e il signor Collins è un buon partito.

La serata si conclude con il quarto episodio:

Arrabbiato e sconvolto per il rifiuto di Elizabeth, Darcy decide di darle una lettera prima di andarsene. Il contenuto lascia Elizabeth vacillante. Darcy aveva davvero una buona ragione per il suo comportamento nei confronti di Wickham, ma lei può solo essere in disaccordo con lui quando scopre il vero motivo per cui ha separato Bingley da Jane.