in queste ore sono molto ricercate le immagini di buon primo giorno di primavera, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione tanto attesa In riferimento al relativo equinozio, in termini del tutto scientifici, permane un bel po’ di confusione tra chi, per tradizione e per reminiscenze scolastiche, ritiene che l’appuntamento sia fissato per domani 21 marzo. Cerchiamo dunque di chiarire invece quali siano le indicazioni esatte.

La data esatta dell’equinozio

Prima di concentrarci sulle migliori immagini di buon primo giorno di primavera, è il caso di fornire qualche nozione sull’inizio della stagione. Proprio l’equinozio di primavera 2022 scatta oggi 20 marzo alle ore 15:33 UTC (ovvero le 16:33 ora italiana). Da sempre abbiamo appreso che equinozi e solstizi combacino con il giorno 21 ma le date esatte possono cambiare sulla base del moto di rivoluzione della Terra. Proprio per questo motivo, la data fatidica può cadere un giorno prima rispetto a quanto comunemente si pensi, addirittura anche il 19 nel corso degli anni bisestili.

Le immagini più belle

Com’è il caso dunque di accogliere la nuova stagione con specifiche immagini di buon inizio primavera 2022? La selezione di opzioni presente al termine di questo articolo include i chiari riferimenti ai fiori e alla natura che sboccia in queste settimane, dopo il lungo inverno. Qualche soluzione fa riferimento alla rinascita in arrivo in questo periodo dell’anno, magari legata anche alla propria vita da affrontare con tutto un altro spirito.

Ognuna delle immagini presenti alla fine di questo articolo potranno essere selezionate per gli auguri di buon inizio primavera 2022 e dunque essere condivise su WhatsApp, altra app di messaggistica o qualsiasi social. I singoli lettori dunque decideranno se inviare l’immagine appunto già entro oggi 20 marzo, tenendo fede al via della primavera astronomica o piuttosto, secondo tradizione, domani lunedì 21 marzo.

