Ci siamo quasi con il cambio ora legale da quella solare in questo mese di marzo 2022. Giunti alla fine del corrente mese, è giusto chiedersi quando bisognerà controllare tutti gli orologi di casa, se non gli smartphone e le apparecchiature elettroniche collegate alla rete. La risposta è che manca una sola settimana al fatidico appuntamento, pure atteso da molti.

Proprio nella notte tra sabato e domenica prossima, ossia tra il 26 e il 27 marzo, bisognerà spostare la lancetta degli orologi di un’ora avanti ossia dalle 2 alle 3 del mattino. Il cambio orario legale dall’attuale “sistema” solare in vigore dallo scorso ottobre, ci farà perdere nell’immediato un’ora di sonno ma poi ci darà la possibilità di usufruire di un’ora di luce in più ogni giorno nel pomeriggio, visto che il sole tramonterà più tardi.

Chiarito quando avverrà l’effettivo cambio solare da legale, va pure specificato quanto segue. In molti, almeno nell’ultimo paio di anni, hanno ascoltato notizie relative alla possibilità di cancellare del tutto la pratica. La proposta dell’Unione europea era stata accolta di buon grado da alcuni paesi soprattutto a nord del vecchio continente, mentre l’Italia (in fin dei conti) ha poi chiarito di non voler cambiare le cose. Il motivo è presto detto: proprio il passaggio tra i due sistemi in autunno e poi in primavera ha permesso un risparmio energetico sostanziale per il paese. Grazie all’ora di luce in più pomeridiana, è stato calcolato che (tra il 2004 e il 2020) sono stati risparmiati 1,7 miliardi di euro in risorse energetiche. Un consumo in meno non di poco conto e che si intende perpetuare, anche alla luce dei bisogni attuali derivati da una politica di contenimento delle risorse. Non ci resta dunque che tenere a mente il prossimo passaggio, di scena domenica prossima.

