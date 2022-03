Il taglio accise carburanti è servito e la bozza di decreto ministeriale concordato tra Mef e Mite (Ministero dell’Economia e Finanza e quello della Transizione ecologica) va forse anche oltre ogni rosea aspettativa. Lo sconto applicabile su ogni litro di rifornimento di benzina, diesel o gasolio sarà pari a 25 centesimi presso le stazioni di rifornimento.

Il taglio

Il taglio accise carburanti è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Il passo in avanti è stato possibile grazie ad una norma del lontano 2007, applicabile in situazioni di crisi come quella attuale. Ma quando sarà effettivo il ribasso del costo di rifornimento? Il cambiamento sostanziale entrerà in vigore dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale: questa fase non dovrebbe tardare e concretizzarsi all’inizio della prossima settimana. Ancora, la validità della misura durerà proprio 30 giorni dalla pubblicazione e non oltre il 30 aprile.

Come sarà pagato il taglio accise carburanti? Era già stato ampiamente preventivato ma ora si ha la certezza assoluta che la copertura necessaria sarà garantita dalla tassazione di una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno accumulando grazie all’aumento dei costi delle materie prime. Il maggiore gettito sarà dunque redistribuito alle famiglie che si trovano ora in grande difficoltà ma anche alle imprese.

Bonus bollette

Oltre al taglio accise carburanti, il decreto appena comunicato prevede anche il bonus sociale bollette per un numero maggiore di famiglie italiane. Attualmente, accedono all’aiuto circa 4 milioni di nuclei familiari appunto ma si è pensato di arrivare a 5 milioni. Il tutto grazie allo spostamento della soglia di accesso all’aiuto del valore ISEE da 8000 euro a 12000 euro. In questo modo, la spesa energia maggiorata in questo periodo per l’aumento dei costi delle materie prime sarà completamente assorbita per quei cittadini in condizioni economiche particolarmente svantaggiate.

