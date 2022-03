Perché la parola “fantasma” spaventa tanto, anche quando lo spirito è buono e pacifico? I Fab Four non si sono certamente posti questo problema, quando Real Love è diventata realtà. Scelta come apertura di Anthology 2 (1995), ha lo stesso ruolo della bellissima Free As A Bird contenuta, invece, in Anthology 1 (1995): far cantare John Lennon con i Beatles un’ultima volta. Real Love – proprio come Free As A Bird – è infatti il risultato di un intenso lavoro di pulizia del suono, mixaggio e composizione.

Real Love dei Beatles nasce da una vecchia demo registrata da John in casa sua col pianoforte nel 1977. Il titolo in origine era Real Life e secondo il biografo John T. Marck era destinata a un musical che Lennon e sua moglie Yoko Ono stavano scrivendo, The Ballad Of John And Yoko. Quelle registrazioni sono rimaste inascoltate fino al 1994, quando Paul McCartney riceve da Yoko Ono alcune registrazioni inedite di John.

Da quel momento inizia il difficile lavoro di editing che durerà una settimana: la registrazione è ovviamente “sporca”, con ronzii e rumori di fondo, ma anche clip e dislivelli. A fine lavoro i Beatles e il produttore Jeff Lynne riescono a isolare la voce di John Lennon e masterizzarla. Il resto è un lavoro di squadra. Chi partecipa alle sessioni in studio si accorge quanto i 3 ex Fab Four lavorino spontaneamente, e non mancano di certo i momenti di forte emozione.

La canzone prende forma, e diventa un pezzone nel pieno stile del brit pop che ha fatto grandi i Beatles. Ringo è ancora essenziale, i cori sono ancora angelici. Loro sono di nuovo lì, insieme a John, anche se quella sarà l’ultima volta in cui sentiremo un inedito dei Beatles. Anthology 2 esce il 19 marzo 1995 con quella sorpresa: il fantasma di John, benevolo, che ancora canta una geniale canzone d’amore.