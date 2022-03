Più Forti del Destino 2 ci sarà oppure no? La domanda assilla il pubblico di Canale5 che in queste settimane ha seguito le ottime protagonista della serie ambientata nella Palermo dell’800 raccontando storie di donne forti e pronte a rinascere dalle proprie ceneri. In molti hanno apprezzato le storie ma anche le protagoniste a cominciare da Laura Chiatti che di sicuro avrà un futuro seriale più luminoso di quanto lo sia stato fino a questo momento, ma questo basterà ad ottenere una seconda stagione?

La risposta sembra di no. Più Forti del Destino 2 non dovrebbe esserci e non solo perché gli ascolti non hanno premiato lo sforzo produttivo di Canale5 (la serie ha raccolto una media inferiore al 13% di share in queste settimane), ma perché la serie da cui trae ispirazione è essa stessa formata da un’unica stagione autoconclusiva, Destini in Fiamme disponibile su Netflix.

L’idea di una seconda seconda stagione per la fiction RTI e Fabula Pictures sembra quindi destinata a rimanere solo un desiderio del pubblico che in queste settimane ha seguito la storia di queste donne più forti del destino fino al lieto fine di ieri sera. Solo in caso di un grosso successo a livelli di ascolti si sarebbe potuto parlare di un seguito ma così non è successo.

Naturalmente in questi casi non bisogna mai dire mai specie alla luce del desiderio di Mediaset di riportare in tv il melò in costume che ha fatto la storia della rete ammiraglia del Biscione. Si proverà ugualmente a regalare una seconda occasione a Più Forti del Destino o si opterà per un altro progetto autoconclusivo? Al momento tutto tace, sia in un senso che nell’altro, il resto lo scopriremo nei prossimi giorni anche se i ‘saluti’ giunti sui profili ufficiali Mediaset sembrano proprio voler salutare le protagoniste della serie: