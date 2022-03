La terza stagione di Doc Nelle tue Mani è già in cantiere e non poteva essere altrimenti. Il finale della seconda stagione non solo ha entusiasmato il popolo social ma ha portato a casa oltre il 30% di share, un vero e proprio plebiscito per Andrea Fanti e i suoi che adesso rimarranno in panchina fino a quando le nuove storie non saranno pronte.

Per la felicità del pubblico la conferma della terza stagione di Doc Nelle tue Mani è arrivata dal produttore e Amministratore Delegato di LuxVide Luca Bernabei che in un video postato poi sui social ha spiegato: “Le nuove storie sono già in cantiere, quello che vedremo dipenderà molto dal gradimento del pubblico”.

Ce lo stiamo chiedendo da quando è iniziato #DOCNelleTueMani2: ci sarà la terza stagione?

E allora, per non lasciare spazio a fraintendimenti, siamo andati direttamente alla fonte: il nostro produttore e Amministratore Delegato di @LuxVide Luca Bernabei ha qualcosa da dirci! 🤗 pic.twitter.com/wXDDgmKFnZ — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 18, 2022

Ci sono storie che hanno appassionato il pubblico e storie che sono finite subito alla graticola. In molti vorrebbero vedere Andrea Fanti dedicarsi adesso alla vita privata magari rimanendo fedele alla sua Agnese ma altri ancora pensano che i tempi siano maturi per un ritorno da Giulia. Quello che è certo è che il pubblico non contempla una storia tra il Fanti e la sua ex collega di corso Cecilia Tedeschi.

Un grande sì, invece, riguarda Teresa ed Enrico. I due hanno tanto da regalare al pubblico e dopo alcune piccole parentesi in questi ultimi episodi speriamo che nella terza stagione di Doc Nelle tue Mani ci sia ampio spazio per loro. La morte di Alba, invece, apre nuove strade anche a Riccardo che potrebbe riprendere la sua vita ripartendo dalla medicina, da un volto noto come quello di Carolina o, addirittura, da uno dei nuovi specializzandi che conosceremo nella nuova stagione.