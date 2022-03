Ricorre oggi la Festa del Papà, condivisa in Italia con tutti i Paesi cattolici nel giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Gli artisti si riversano dunque sui social per celebrare questa ricorrenza e dedicare un pensiero ai loro padri, alla figura del padre in generale e anche a tutti quei genitori che hanno lasciato questa terra.

Non manca Vasco Rossi, che su Instagram mostra una foto d’epoca e racconta di quelle volte in cui il padre diceva “son tutte balle” mentre insieme al piccolo rocker guardava film in cui passavano scene violente: “Non mi voleva far impressionare”, riflette Vasco ammettendo di averlo capito solamente dopo essere diventato papà. Emma Marrone mostra una foto di suo padre Rosario e commenta: “Sei il più figo di tutti”.

J-Ax mostra un paio di pantofole con la scritta: “Best dad”, e commenta: “Il regalo più bello che ho ricevuto in vita mia”. Giorgia pubblica un’immagine del marito Emanuel Lo che descrive come un “papà eccezionale”. Una festa dell’amarezza, invece, per Marco Carta che su Instagram si abbandona al triste racconto di quella volta in cui aspettò per ore fuori casa per incontrare finalmente suo padre, ma quest’ultimo non arrivò.

Francesco Renga lascia un messaggio straziante: “Quando c’eri non mi rendevo conto di quanto bisogno avevo di te… e adesso ritorni ogni notte a ricordarmelo”. I messaggi degli artisti per la Festa Del Papà si moltiplicano in tutte le ore.