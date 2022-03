Continua a tenere banco la questione relativa all’aggiornamento iOS 15.4, in riferimento ai problemi che hanno generato un drastico calo della durata della batteria. Una situazione da monitorare con grande attenzione, fermo restando che, come anticipato nei giorni scorsi, l’autonomia dovrebbe migliorare con il trascorrere dei giorni. In attesa di riscontri sotto questo punto di vista, proviamo a capire cosa abbia determinato una situazione del genere, secondo le informazioni trapelate.

Cosa sappiamo sui problemi di batteria con l’aggiornamento iOS 15.4

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento a proposito dei problemi di batteria connessi al rilascio del recente aggiornamento iOS 15.4? Alcuni utenti segnalano che un top di gamma del calibro dell’iPhone 13 Pro Max duri solo mezza giornata. Allo stesso tempo, però, il discorso fatto ieri coi melafonini lanciati sul mercato a fine 2021 è stato esteso anche agli iPhone 11, a detta di alcuni arrivati a scaricare addirittura l’80% della batteria in 24 ore con due ore di schermo attivo.

Ovviamente, il problema è tutt’altro che conclamato, nel senso che non tutto hanno riscontrato anomalie (si presume temporanei) della batteria dopo aver scaricato l’aggiornamento in questione. E iOS 15.4 resta un pacchetto software da scaricare, considerando il fatto include ben 39 correzioni di vulnerabilità. Alcuni utenti hanno ipotizzato che Apple abbia iniziato a utilizzare la frequenza di aggiornamento ProMotion massima di 120 Hz molto più spesso rispetto a quanto avveniva in precedenza

Scenario che ad oggi sembra plausibile, ma non può essere la sola spiegazione della situazione che si è venuta a creare dopo il download del recente aggiornamento iOS 15.4. Se non altro, perché solo gli iPhone 13 Pro e Pro Max hanno ProMotion e al momento questi non sembrano gli unici modelli interessati. Staremo a vedere come evolveranno le cose.

