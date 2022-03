L’ultima spiaggia per i ritardatari sono i buoni regalo Amazon per la Festa del Papà. Chi oggi 19 marzo ha dimenticato di provvedere ad un dono per il suo caro genitore, potrà ancora affidarsi alla soluzione delle carte prepagate del noto store, sempre pronte per l’acquisto, sia in versione totalmente digitale ed animata che in quella da stampare e comunque consegnare al destinatario.

I buoni regalo Amazon in versione tutta digitale sono quelli più eco-friendly, perché non comportano neanche lo “spreco” di carta e inchiostro per la stampa. Le soluzioni personalizzate per la Festa del Papà sono molteplici: c’è la possibilità di optare per una grafica statica, un’animazione generica o addirittura è possibile caricare un video o una foto propria che consentano di dare davvero un tocco unico al biglietto. Come sempre, l’importo minimo per inviare il voucher è di 20 euro e non esistono limiti alla specifica somma. Il regalo potrà essere inviato via mail, al massimo anche via SMS e giungerà immediatamente al destinatario o in un orario che sceglieremo appositamente.

Per chi proprio non riesce a fare a meno della carta, c’è anche l’opzione che consente di stampare i buoni regalo Amazon per la Festa del Papà 2022. Anche in questo secondo caso, la scelta tra grafiche diverse è davvero importante e verranno accontentati un po’ tutti i gusti. I tagli del voucher sono variegati e molteplici, non bisognerà fare altro che scegliere tra quelli proposti o personalizzare la somma a piacimento. Una volta selezionata la propria scelta, si provvederà al suo salvataggio e dunque alla stampa.

La soluzione dei buoni regalo Amazon per la Festa del Papà, per quanto last minute, risulta essere molto versatile. I voucher saranno in effetti spendibili per 10 anni dal momento della loro emissione, su tutti i prodotti Amazon.it.

