Le difficoltà permangono e ad alcuni ancora non si vede Telelombardia sul proprio televisore, nonostante sintonizzazione del proprio apparecchio o decoder. L’emittente ha chiarito esattamente quali debbano essere gli interventi tecnici (anche tramite un antennista) per tornare a vedere i propri programmi preferiti. Nonostante tutto, le anomalie sono ancora di casa nel bacino di telespettatori della rete locale: dunque è il caso di sottolineare come esista un modulo per la segnalazione della propria casistica, anche in ottica assistenza.

Se non si vede Telelombardia sul proprio apparecchio, varrà la pena di segnalare le difficoltà attraverso il modulo ufficiale utile per mettere in evidenza problemi di ricezione. Vengono richiesti nome e cognome del telespettatore e tutti i dettagli riferiti al suo indirizzo di residenza, dove non si visualizzano le emittenti. Ancora, andrà chiarito quali sono le emittenti che non sono fruibili, se una sola o anche tutte quelle del noto gruppo Mediapason. Ai fini di un riscontro più che mai opportuno sulle anomalie, dovrà essere chiarito se i disguidi riguardano un appartamento presente in condominio oppure una casa singola. Alla richiesta di aiuto potranno essere allegati anche altri dettagli relativi alla propria casistica, utili per una soluzione repentina.

Naturalmente, tutti i dati forniti nel modulo ufficiale di contatto saranno utilizzati al solo di scopo di verificare e risolvere il problema. Le informazioni altamente sensibili non saranno conservate e verranno trattate nel rispetto della privacy. Non conosciamo gli eventuali tempi di risposta al modulo presente sul sito del gruppo Mediapason. Non è da escludere che il riscontro non sia del tutto repentino per un motivo ben preciso: le richieste di supporto, in questo momento, non sono poche e dunque il feedback giusto potrebbe tardare. Nel frattempo, resta comunque valido il consiglio di rivolgersi ad un antennista per un intervento tecnico mirato.

