Uno spazio di divulgazione e di condivisione nel segno della lettura: al via NapoliCittàLibro OFF, kermesse permanente che trasformerà il capoluogo campano in teatro ideale di un itinerario culturale diffuso, con presentazioni di libri nell’arco di tutto l’anno e con grandi ospiti nazionali e internazionali in differenti luoghi della città. La kermesse, che gode del patrocinio della Camera di Commercio di Napoli, avrà inizio sabato 19 marzo 2022 alle 11.30 dal palco del Teatro Diana di Napoli e sarà costellata da eventi in presenza e in live streaming.

Ad aprire le danze sarà lo scrittore Martin Rua, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Alma che visse in fondo al mare” , pubblicato per i tipi di Polidoro e ambientato a Procida, isola che è Capitale Italiana della Cultura per il 2022.

Lo scrittore Martin Rua, che il 19 marzo inaugurerà il NapoliCittàLibro OFF 2022

I romanzi di Rua sono tradotti in diverse lingue e si sono trasformati in bestseller in molti Paesi d’Europa, come avvenuto con “Le Nove Chiavi dell’Antiquario” (“Las nueve llaves del anticuario” in spagnolo e “Le Neus Clés de l’Antiquaire”, ndr.) o “La Cattedrale dei Nove Specchi” (“La Catedral de los Nueve Espejos” per il mercato di lingua ispanica, ndr.). A dialogare con l’autore saranno Federica Flocco, Lorenzo Marone e Alessandro Polidoro.

Venerdì 25 marzo alle 18.30 la kermesse darà spazio al grande regista Pupi Avati: in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il cineasta presenterà in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del NapoliCittàLibro il suo ultimo libro “L’Alta fantasia”, edito da Solferino. Con lui dialogheranno Vincenza Alfano, Maria Cristina Donnarumma e Alessandro Polidoro.

Il grande regista Pupi Avati presenterà il suo ultimo libro, “L’alta fantasia”

Nel pomeriggio del 29 marzo, invece, la rassegna ospiterà la presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professor Guido Trombetti e costituita da quattro libri: “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. Realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro, l’evento si terrà nel Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli

Il grande scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenterà“Cronorifugio” (edizioni Voland) il 1° aprile alle 18.00 alla Libreria iocisto di Napoli con Francesca G. Marone: Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn sono i luoghi che fanno da sfondo a pagine in cui l’autore mette di fronte il lattore all’incertezza del futuro, “mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri” come spiega una nota di presentazione dell’evento (www.napolicittalibro.it).