Il campionato di Serie A è giunto alla sua 30esima giornata e mancano altre nove partite al termine della stagione. Per il Napoli, guidato da mister Luciano Spalletti, si tratta di ben nove finali da disputare e che dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi. Questo perché potrebbe coronare, insieme alla città, l’attesissimo sogno che si chiama Scudetto (anche se questo non dovesse accadere, bisognerà comunque ottenere risultati positivi per consolidare un posto tra le prime quattro, che significherebbe qualificazione per la prossima Champions League). Tra gli anticipi di questo weekend, c’è anche quello tra il Napoli e l’Udinese di Cioffi (rispettivamente al 2° e al 14° posto e a quota 60 e 30 punti in classifica). Andiamo a vedere tutti i dettagli di questo incontro.

Il match Napoli-Udinese è in programma domani, sabato 19 marzo, alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona (che sarà di nuovo sold-out). La partita d’andata, che si è disputata lo scorso 20 settembre, è terminata 0-4 con i goal di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano. Gli azzurri, nell’ultimo match di campionato, sono reduci da un’importantissima vittoria ottenuta sul difficile campo del Bentegodi contro l’Hellas Verona per 2-1, grazie a una doppia prodezza di Victor Osimhen. I friulani, invece, provengono da un ottimo pareggio (1-1) ottenuto in casa contro la Roma.

Per quanto riguarda le scelte tecniche, molto probabilmente Spalletti schiererà di nuovo il 4-3-3, modulo che ha Verona ha fatto vedere i suoi frutti. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su DAZN. Secondo il quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni del match Napoli-Udinese:

NAPOLI (4-3-3) con: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne;

UDINESE (3-5-2) con: Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

