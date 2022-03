Le ultime indiscrezioni, che riguardano le specifiche tecniche del prossimo OnePlus Nord 3, suggeriscono che si tratterà di una versione ribattezzata del Realme GT Neo 3, il cui lancio è previsto per il 22 marzo in Cina. Si ipotizza che lo smartphone OnePlus verrà lanciato in India entro la fine di maggio o l’inizio del mese di giugno. Il OnePlus Nord 3 arriverà con il chipset Dimensity 8100, con fino a 12GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 256GB di storage interno UFS 3.1, e il supporto per la ricarica rapida a 150W della batteria alimentata da 4500mAh.

Secondo il famoso tipster cinese Digital Chat Station, il OnePlus Nord 3 sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici in grado di fornire una risoluzione FullHD+ di 1080 x 2412 pixel e forse una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il presunto One Nord 3 arriverà con una fotocamera anteriore da 16MP per scattare selfie, mentre il modulo fotocamera posteriore avrà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con apertura f/1.8 e sarà accompagnato da un obiettivo da 8MP e uno snapper da 2MP.

Infine, il OnePlus Nord 3 avrà uno scanner per le impronte digitali in-display, un motore di vibrazione lineare posto sull’asse X e, molto probabilmente, il dispositivo avrà a bordo l’ultimo sistema operativo Android 12. Insomma, queste prime caratteristiche tecniche lasciano pensare che il nuovo device dell’azienda cinese sia solamente una versione minimamente rivisitata del Realme GT Neo 3, il cui lancio ricordiamo essere in programma in Cina martedì 22 marzo insieme alle cuffie true wireless Buds Air 3 (disponibili nella colorazione blu). Difatti, sia il One Nord 3 che il Realme GT Neo 3 avranno in comune tutte le specifiche tecniche. Ma sarà veramente così? Non ci resta che aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com